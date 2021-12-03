Кулеба: "НАТО відкрило лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що зачинені"

Наразі не всі сприймають Україну "як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії".

Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн-учасниць Альянсу почнуть сприймати Україну "як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії". До того часу можна вважати, що НАТО відкрило лише вікна для співпраці з Україною, а двері для приєднання наразі зачинені.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю латвійському виданню Sargs.

На питання про можливі терміни вступу України до Північноатлантичного Альянсу Кулеба дав вичерпну відповідь:

"За моїми підрахунками, Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії. Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання – поки що будуть зачинені", – пояснив голова українського МЗС, якого цитує ZN.UA.

Кулеба не відповів на уточнювальне запитання, про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність такої відповіді.

Нагадаємо, з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримує вступ України в Альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в Альянс.

1 грудня президент Володимир Путін на церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, російський лідер сказав, що вимагає гарантій нерозширення альянсу на схід.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Путіна провести переговори з цього приводу є нелегітимними, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що питання членства України в НАТО буде вирішуватися без Росії.