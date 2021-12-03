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Арахамія: обіцяні Зеленським накопичувальні рахунки отримають діти, народжені з 2019 року

Гроші можна буде одразу відкласти на пенсію.

Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що "економічний паспорт українця" отримають діти, народжені у 2019 році і пізніше.

Про це він сказав в п'ятницю у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

"З 2019 року. Але тут є дискусія: з 19-го чи з моменту прийняття закону. Мої шість дітей не попадають", - сказав Арахамія, пожартувавши, що це стимул народити ще шістьох.

Очікується, що на момент повноліття на рахунках буде 10-20 тисяч доларів в еквіваленті. Ці гроші можна буде витратити на здобуття освіти в Україні, придбання житла або покласти на накопичувальний пенсійний рахунок.

"В Офісі президента і Міністерстві економіки робили підрахунки, скільки може бути відсотків від ренти і податків, потім - компенсаторні механізми. Там спочатку були суми, а потім вирішили, що інфляційні процеси можуть з'їсти ці суми, тому прив'язались до мінімальних заробітних плат, бо вона індексується на постійній основі", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що збирається запропонувати Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт. Ідея президента полягає в тому, що діти матимуть право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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