Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що "економічний паспорт українця" отримають діти, народжені у 2019 році і пізніше.

Про це він сказав в п'ятницю у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

"З 2019 року. Але тут є дискусія: з 19-го чи з моменту прийняття закону. Мої шість дітей не попадають", - сказав Арахамія, пожартувавши, що це стимул народити ще шістьох.

Очікується, що на момент повноліття на рахунках буде 10-20 тисяч доларів в еквіваленті. Ці гроші можна буде витратити на здобуття освіти в Україні, придбання житла або покласти на накопичувальний пенсійний рахунок.

"В Офісі президента і Міністерстві економіки робили підрахунки, скільки може бути відсотків від ренти і податків, потім - компенсаторні механізми. Там спочатку були суми, а потім вирішили, що інфляційні процеси можуть з'їсти ці суми, тому прив'язались до мінімальних заробітних плат, бо вона індексується на постійній основі", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що збирається запропонувати Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт. Ідея президента полягає в тому, що діти матимуть право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.