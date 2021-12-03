Росія може бути готовою до початку вторгнення в Україну в кінці січня, – Резніков

Це можливий, але не обовʼязковий варіант. Україна і партнери працюють над тим, щоб зробити ціну нового вторгнення неприйнятною для Росії.

Дані української розвідки свідчать про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом готовності до ескалації буде кінець січня.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Верховній Раді.

"Наголошую: ескалація є вірогідним сценарієм, але не обовʼязковим. Наше завдання – відвернути його", – зазначив він.

Міністр додав, що Україна разом із державами-партнерами повинна зробити ціну цієї ескалації неприйнятною для Росії.

"Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі будти не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", – зазначив він.

Міністр зауважив, що Росія застосовує і невійськові заходи – інформаційні, економічні та енергетичні загрози. Це робиться з метою дестабілізації України та послаблення її оборони.

"Так само після де-факто аншлюсу Білорусі у нас з’явилося додатково понад 1000 кілометрів кордону, який треба захищати. Особливо – в зимовий період. Ми розуміємо ці ризики і готуємось", – зазначив він.

Міністр додав, що механізми протидії пропрацьовані на випадок гібридної атаки мігрантів і будуть застосовані в разі потреби.

"Ситуація у Збройних Силах стабільна. Бойовий дух наших захисників і захисниць високий. Армія майже на 95% вакцинована від ковіду. Наші воїни готові виконати свій обов’язок. Треба їх підтримати", – зауважив міністр.

Нагадаємо, міністр сьогодні також повідомив, що РФ протягом останнього року застосовує поблизу України і на тимчасово окупованих територіях тактику хвиль – концентрує війська неподалік наших кордонів, потім особовий слад відводиться до постійних місць дислокації, а техніка залишається. Сумарна кількість військ на території Росії і на окупованих територіях – 94 300 людей