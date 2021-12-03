Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заперечив створення нового медіахолдингу для підтримки президента Володимира Зеленського.

"Як ви собі уявляєте юридично в один холдинг оформити державний телеканал, який регулюється окремим законом про іномовлення, канал "Рада", який регулюється регламентом Верховної Ради і різними внутрішніми документами, повністю комерційний "24 канал", інше державне підприємство "Голос України" і "Урядовий кур'єр"? Ми науковою фантастикою не займаємося", - сказав він журналістам у п'ятницю в кулуарах парламенту.

За словами Корнієнка, всі ці медіа продовжать працювати за своїми правилами.

Нагадаємо, що інформацію про можливе об'єднання цих медіа в холдинг, який буде працювати в інтересах президента України, у кінці листопада поширило видання "Телеграф".