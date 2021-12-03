Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
ГоловнаПолітика

Корнієнко заперечив чутки про створення "медіахолдингу Зеленського"

"Ми науковою фантастикою не займаємося".

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заперечив створення нового медіахолдингу для підтримки президента Володимира Зеленського.

"Як ви собі уявляєте юридично в один холдинг оформити державний телеканал, який регулюється окремим законом про іномовлення, канал "Рада", який регулюється регламентом Верховної Ради і різними внутрішніми документами, повністю комерційний "24 канал", інше державне підприємство "Голос України" і "Урядовий кур'єр"? Ми науковою фантастикою не займаємося", - сказав він журналістам у п'ятницю в кулуарах парламенту.

За словами Корнієнка, всі ці медіа продовжать працювати за своїми правилами.

Нагадаємо, що інформацію про можливе об'єднання цих медіа в холдинг, який буде працювати в інтересах президента України, у кінці листопада поширило видання "Телеграф".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також