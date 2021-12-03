Арахамія: "Президент зможе швидко мобілізувати резервістів без введення воєнного стану"

У разі потреби укріплення кордону президент зможе мобілізувати резервістів без оголошення воєнного стану.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

"Якщо потрібно буде швидко мобілізувати якусь групу конкретних професій військових, щоб посилити якісь ділянки, кордону, наприклад, то для цього не потрібно ніяких військових станів", – пояснив він.

Депутат зазначив, що цей законопроєкт уже набув чинності.

Арахамія відмовився відповідати, чи можливе нині в Україні введення воєнного стану, щоб не вдаватися до умовних сценаріїв. Щодо слів президента про можливу підготовку перевороту він сказав:

"Президент мав достатньо інформації, що через декілька тижнів ми сподіваємося, що Служба безпеки України надасть і все зрозуміло стане".

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова.

Ахметов заявив, що інформація щодо нього є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

29 листопада в СБУ повідомили, що Головне слідче управління здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. Хто фігурує в справі – не повідомляється.