Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
ГоловнаПолітика

Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном

Президент запросив угорського прем'єра відвідати Україну.

Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном
Віктор Орбан (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", - сказав Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

"Коли українці та угорці разом, виграють усі", – додав він.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля для цього. Зеленський також запросив Орбана відвідати Україну.

Нагадаємо, в червні міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш повідомив про готовність Орбана зустрітися з Зеленським. У МЗС України заявили, що розраховують, що ця зустріч відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною.

У 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їх діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО. У травні цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах. Цю заяву Сіярто зробив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також