Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", - сказав Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

"Коли українці та угорці разом, виграють усі", – додав він.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля для цього. Зеленський також запросив Орбана відвідати Україну.

Нагадаємо, в червні міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш повідомив про готовність Орбана зустрітися з Зеленським. У МЗС України заявили, що розраховують, що ця зустріч відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною.

У 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їх діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО. У травні цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах. Цю заяву Сіярто зробив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.