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Лідером Австрійської народної партії і новим канцлером буде Карл Нехаммер

Уряд Австрії очолить міністр внутрішніх справ.

Лідером Австрійської народної партії і новим канцлером буде Карл Нехаммер
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер стане новим канцлером.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер, пише Associated Press.

Чинний канцлер Александер Шалленберг заявив у четвер, що піде у відставку, щоб звільнити місце для наступника, який буде одночасно і керівником уряду, і лідером Австрійської народної партії (ÖVP), що набрала найбільше голосів на виборах 2019 року.

Шалленберг тимчасово обійняв посаду канцлера в жовтні після того, як його попередник Себастьян Курц пішов у відставку через обвинувачення в корупції. 2 грудня Курц несподівано оголосив, що зовсім іде з політики і відмовляється від посади лідера ÖVP.

Нехаммер повинен заручитися підтримкою молодших партнерів партії по коаліції, "зелених", і отримати схвалення президента Австрії, що вважається формальністю.

ÖVP також повинна ухвалити формальне рішення про його обрання лідером.

49-річний Нехаммер очолює міністерство внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До того він два роки був генеральним секретарем ÖVP і депутатом Національрату, нижньої палати австрійського парламенту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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