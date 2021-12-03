​ПАР збирається ввести обов'язкову вакцинацію через омікрон-штам

Південно-Африканська Республіка збирається ввести обов'язкову вакцинацію. Раніше місцеві профспілки виступали проти такого кроку, але після появи нового штаму коронавірусу, який отримав назву омікрон, вони змінили свою думку.

Про це пише Bloomberg.

"Досягти рівня вакцинації 90% - в інтересах наших членів. Ми можемо врятувати життя людей та їхні робочі місця. Що ми не збираємося підтримувати, так це наступні локдауни у той час, коли ми вже втратили два мільйони робочих місць", - сказав представник Конгресу профспілок, який входить до Національної ради економічного розвитку та праці ПАР.

Станом на початок грудня, в ПАР зареєстрували майже 3 млн випадків COVID-19. Померли майже 90 тисяч хворих, але надлишкова смертність у країні свідчить, що справжня кількість смертей від коронавірусу може бути втричі вищою.

У країні вакцинували тільки 36% дорослого населення.

У кінці листопада 2021 року президент країни Сиріл Рамафоса заявив, що уряд розгляне можливість запровадження обов'язкової вакцинації для окремих видів діяльності та професій.

Нагадаємо, що головною особливістю варіанту омікрон є раптовий еволюційний стрибок, що відобразився у безпрецедентній кількості мутацій в геномі. Важливо, що ці 32 мутації вплинули на спайковий білок, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Існує ймовірність, що завдяки цьому варіант омікрон буде поширюватися з величезною швидкістю. З часу появи перших відомих випадків зараження у Ботсвані та ПАР минуло трохи більше двох тижнів, але новий штам уже виявили в багатьох країнах світу.

Для порівняння, домінуючий зараз варіант дельта з'явився в Індії у жовтні 2020 року, але статус variant of concern йому присвоїли тільки через пів року.

Швидкість поширення омікрон-штаму більша, ніж у дельти, але чи призводить він до більш серйозної хвороби, поки що невідомо.