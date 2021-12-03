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На ковід в Україні за добу захворіли 13,8 тис. осіб, 22,9 тис. людей – одужали

Учора через коронавірус госпіталізовано майже 3 тис. українців, 509 пацієнтів померли.

На ковід в Україні за добу захворіли 13,8 тис. осіб, 22,9 тис. людей – одужали
Фото: Стас Козлюк

У четвер, 2 грудня, в Україні підтвердили 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 279 дітей та 222 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 992 особи, подолали хворобу 22 893 людини, 509 пацієнтів з коронавірусом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 477 649 осіб, одужали від коронавірусу 3 018 620 людей, від ускладнень ковіду померли 87 566 українців.

Добою раніше в Україні зафіксували 13 531 новий випадок ковіду. Було госпіталізовано 3 003 особи, 525 пацієнтів померли.

Нагадаємо, Україна закрила в'їзд із низки країн Африки, де зафіксовано новий варіант коронавірусу омікрон. У нашій країні цей штам наразі не виявляли.

Як заявляли голова комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький та голова МОЗ Віктор Ляшко, українські тест-лабораторії здатні виявляти новий штам ковіду омікрон. Поки що дані про загрози омікрону ще вивчаються і невідомо, чи він переноситься тяжче.

Проте новий штам коронавірусу вже є в Європі, і Україні не вдасться його уникнути навіть за умови закриття кордонів. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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