Без нової культури взаємовідносин надання медпослуг не буде ефективним, - Младена Качурець

Ексзаступниця міністра охорони здоров’я, директорка Департаменту з розвитку та навчання персоналу медичної мережі "Добробут" Младена Качурець вважає, що пандемія проявила дуже багато проблем і викликів, які свого часу замовчувалися і відкладалися у довгу шухляду.

Фото: Макс Требухов

Про це Младена Качурець розповіла під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

На її думку, бізнес може швидше реагувати на виклики, адаптуватися під пацієнтів, може швидше будувати інфраструктуру.

"Це підтверджує наш досвід лікування ковіду, коли приватні клініки швидко перекваліфіковувалися під ковідні стаціонари", - зазначила фахівчиня.

Качурець переконана, що зараз медичний бізнес в Україні може формувати нову культуру надання медичної допомоги.

"Бо куди б не пішли кошти, без нової культури взаємовідносин надання медпослуг не буде ефективним. Це і про спілкування з пацієнтами і про те, що мотивує фахівців. Медичний бізнес на сьогодні готовий ділитися механізмами прозорості системи відносин пацієнтів з лікарнями, що базовані на потребах пацієнта", – наголосила Младена Качурець.

Нагадаємо, у Києві триває міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.