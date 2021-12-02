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На Вінниччині антивакцинатори кличуть вірян УПЦ МП тікати до Хмільника

Шахраї прикриваються неіснуючим благословенням почаївських старців.

На Вінниччині антивакцинатори кличуть вірян УПЦ МП тікати до Хмільника
Фото: akwatur.com

Вінницька єпархія УПЦ Московського патріархату заявила, що вірян з Вінницької області останнім часом кличуть тікати від "примусової вакцинації" до Хмільника.

Про це повідомляється в розпорядженні митрополита Вінницького і Барського Варсонофія (Столяра).

"Останнім часом на території Вінницької області почали діяти шахраї, які, прикриваючись неіснуючим благословенням почаївських старців, закликають віруючих залишати домівки, звільнятись з роботи, та оселятись на приватній території у місті Хмільник, мотивуючи свої дії необхідністю рятуватись від «вакцинації, яка з початку грудня стане примусовою». Втім, жодного благословіння на свої дії згадані особи не мають ані від братії Почаївської лаври, ані від духовенства Троїцького Браїлівського жіночого монастиря", - заявив митрополит.

Варсонофій наголосив, що питання вакцинації не стосується віри та спасіння і знаходиться "виключно в полі власного вибору та відповідальності кожної людини".

Місцеве видання "Вінниця.info" у свою чергу пише, що інформація про необхідність "спасіння" шириться між віруючими УПЦ МП нібито від "старців". Люди кажуть, що "спасуться" лише ті, хто буде в 15 кілометрах від Почаєва, а поки що "базу" облаштовують в Хмільнику, де нібито живе один з монахів громади.

За чутками, які ширяться в регіоні, з 8 грудня біля кожної хати поліцейські з лікарями будуть робити щеплення, а невакциновані люди не зможуть навіть за "комуналку" платити.

Місто Хмільник знаходиться на північному заході Вінницької області, там проживають близько 27 тисяч людей.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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