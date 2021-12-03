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Сенат відклав до середини лютого загрозу "шатдауну" уряду США

Законодавці домовились виділити гроші на фінансування федерального уряду.

Сенат відклав до середини лютого загрозу "шатдауну" уряду США
Фото: EPA/UPG

Сенат США ввечері у четвер ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду до середини лютого. Це дозволило уникнути "шатдауну" - призупинення роботи урядових установ - всього за добу до крайнього терміну, пише "Голос Америки".

Позитивне голосування в Сенаті (69 - "за", 28 - "проти") залишає державне фінансування на поточному рівні до 18 лютого. Палата представників США ухвалила цей законопроєкт раніше у четвер (221 - "за", 212 - "проти").

Затримка ухвалення документа могла означати, що сотням тисяч федеральних службовців довелося б піти у вимушені неоплачені відпустки. Це також призвело до зупинки або скорочення багатьох федеральних програм.

Проходження законопроекту в нижній палаті Конгресу лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав гарним компромісом, "який дає достатньо часу для обох сторін в обох палатах, щоб завершити переговори щодо асигнувань".

Фінансовий рік у США почався 1 жовтня, але американські законодавці досі не ухвалили річний бюджет.

Крім того, Конгресу необхідно найближчим часом ухвалити ще одне складне і важливе рішення. Федеральний уряд швидко наближається до досягнення "стелі" запозичень у розмірі 28,9 трильйона доларів. Орієнтовно це станеться 15 грудня. До цього часу законодавці повинні підняти стелю державного боргу.

Інакше США можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом, що може потенційно дестабілізувати світові ринки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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