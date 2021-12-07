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Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
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У прокуратурі назвали ймовірні причини смертельної ДТП під Черніговом

Унаслідок зіткнення фури з маршруткою загинули 13 осіб, семеро - в лікарні.

У прокуратурі назвали ймовірні причини смертельної ДТП під Черніговом
Фото: cn.dsns.gov.ua

Причиною зіткнення вантажного автомобіля ДАФ та маршрутного автобуса Mercedes Sprinter "Чернігів-Сосниця", внаслідок якого загинули 13 людей, могли стати погодні умови. У правоохоронців також є запитання щодо стану дороги і технічного стану маршрутки.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

"Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - написав він у фейсбуці.

Як уточнив він у коментарі Суспільному, попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

Як розповіла речниця служби автодоріг в області Аліна Левочко, на момент аварії дорожнє покриття було оброблене та вже мокре. Температура повітря плюсова.

Нагадаємо, близько 8:00 7 грудня поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч фура зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Постраждалих довелося деблоковувати співробітникам ДСНС. Загинуло 13 осіб, ще 7 з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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