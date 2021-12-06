Папа Франциск готовий їхати до Москви на зустріч із патріархом Кирилом

"Ми брати і говоримо один з одним прямо. Ми повинні рухатися вперед, йти і працювати над єдністю".

Папа Римський Франциск заявив, що готовий поїхати до Москви, щоб зустрітися із предстоятелем Російської православної церкви патріархом Московським і всієї Русі Кирилом як "брат із братом".

Про це пише Reuters.

"Ми брати і говоримо один з одним прямо. Ми не витанцьовуємо менуети. Ми повинні рухатися вперед, йти і працювати над єдністю", - сказав папа Франциск журналістам на борту свого літака, який повертався з поїздки на Кіпр і Грецію.

За словами голови Католицької церкви, наступного тижня очікується високопоставлений представник російської православної церкви в Римі, який вирішить час і місце зустрічі.

Папа Франциск наголосив, що розробка протоколів буде менш важливою, ніж зустріч як "брат із братом" із патріархом Кирилом.

Агентство зазначає, що зазвичай Папа Римський здійснює візити до країн за спільним запрошенням від релігійних органів, а також від уряду, а це означає, що понтифіку, швидше за все, знадобиться запрошення президента Володимира Путіна для візиту до Росії.

Нагадаємо, в 2016 році у Гавані (Куба) була відбулася перша зустріч між Папою Римським і предстоятелем Російської православної церкви після великого розколу, який розділив християнство на східну і західну гілки в 1054 році. тоді сторони підписали декларацію, в якій особливу увагу було приділено взаємодії між віруючими Православної та Католицької церков і примиренню православних і греко-католиків.

Напередодні Папа Франциск зустрівся з мігрантами на о. Лесбос і закликав світ зупинити "загибель цивілізації". Також під час візиту до Греції понтифік попросив пробачення у Бога та православних за багато помилок, які здійснили католики.