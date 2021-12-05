Папа Римський Франциск зустрівся з мігрантами на о. Лесбос і закликав світ зупинити "загибель цивілізації"

Понтифік закликає світ обʼєднатися для вирішення проблем біженців, подібно до єднання навколо боротьби з ковідом.

Папа Римський Франциск відвідав на грецькому острові Лесбос мігрантів і біженців у межах 35-ї Апостольської подорожі.

Понтифік закликав світ обʼєднатися для вирішення проблем міграції, пишуть Vatican News. Він наголосив, що під час пандемії прийшло усвідомлення того, наскільки важливо долати великі проблеми разом.

Країни обʼєднуються задля боротьби з ковідом і екологічною кризою, але цього не можна сказати про все, що стосується міграції.

"Однак, ставкою є люди, людські життя. На карті стоїть майбутнє всіх, яке буде спокійним лише якщо буде інтегрованим", – вважає Папа Римьский.

Він додав, що потрібно "здолати параліч страху, байдужості, яка вбиває".

Фото: Vatican News Папа Римський під час візиту до грецького острову Лесбос

"Браття і сестри, прошу вас, зупинімо цю загибель цивілізації!" – наголосив понтифік.

Це другий візит Папи Римського Франциска до табору біженців на Лесбосі. У 2016 він відвідав табір "Морія", який був найбільшим у Європі, аж доки не зруйнувався під час пожежі. Нині його наступником є "Центр прийняття та ідентифікації".