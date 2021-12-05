Внаслідок сходження лавини в Австрії загинули три лижники

Після сходження лавини в центральній Австрії загинуло три лижники і ще двоє отримали поранення.

Про це пише apnews.com.

Вони були частиною групи з 11 лижників, вісім з яких потрапили під снігову плиту шириною приблизно 200 метрів під час підйому на схил у районі Твенг у провінції Зальцбург.

Трьох лижників накрила лавина, а ще двоє змогли вивільнитися, йдеться у повідомленні обласної поліції. Двох інших рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв, один був уже мертвий, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті.

Третій лижник, накритий лавиною, не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли приблизно через чотири години після сходження лавини.

Жертвами стали австрійці: двом було по 19 років, а ще одному – 24. Двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.

Відомо, що серед загиблих був 19-річний Рене Хофер, чемпіон світу та Європи з мотокросу серед юніорів.

Нагадаємо, у вересні під час сходження на гору Ельбрус у Росії загинули п'ятеро альпіністів. Ще 14 осіб вдалося врятувати.