У Києві після падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

У Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник.
Про це повідомили у Головному управління Держпраці у Київській області.
Нещасний випадок стався 2 грудня о 21:20 на будівельному майданчику ЖК “Оберіг-2” на вулиці Бориспільській, 40 у Дарницькому районі столиці.
За попередньою інформацією, під час монтажних робіт, робітник впав з машинного відділення у шахту ліфта, а далі на дах ліфта, що стояв на першому поверсі.
“Потерпілий, 1963 року народження, працював на підприємстві за договором ЦПХ, отримав травми не сумісні із життям”, – йдеться у повідомленні.
Наразі Головне управління Держпраці створює спеціальну комісію для розслідування інциденту.
Нагадаємо, влітку у Києві у будинку на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому район, обірвася ліфт, внаслідок чого загинув чоловік.