У Києві після падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

У Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник.

Про це повідомили у Головному управління Держпраці у Київській області.

Нещасний випадок стався 2 грудня о 21:20 на будівельному майданчику ЖК “Оберіг-2” на вулиці Бориспільській, 40 у Дарницькому районі столиці.

За попередньою інформацією, під час монтажних робіт, робітник впав з машинного відділення у шахту ліфта, а далі на дах ліфта, що стояв на першому поверсі.

“Потерпілий, 1963 року народження, працював на підприємстві за договором ЦПХ, отримав травми не сумісні із життям”, – йдеться у повідомленні.

Наразі Головне управління Держпраці створює спеціальну комісію для розслідування інциденту.

Нагадаємо, влітку у Києві у будинку на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому район, обірвася ліфт, внаслідок чого загинув чоловік.