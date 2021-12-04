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Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом

Німецьке видання показало сценарії та "план-максимум" Кремля.

Bild: Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

За даними німецького видання Bild, Російська Федерація розглядає план захопити дві третини території України разом із столицею Києвом.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

Зазначається, що інформація про можливе вторгнення ґрунтується на оцінках джерел у НАТО та служб безпеки, які змогли побачити деякі з можливих планів нападу Росії.

Згідно з даними західних розвідок, напад Росії на Україну планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території, включаючи Київ. За інформацією Bild ,"план-максимум" Росії щодо війни проти України відомий з середини жовтня. ЦРУ перехопило російські військові повідомлення, спочатку проінформувавши про це власний уряд, а потім - НАТО.

Як розповів виданню один із офіцерів служби безпеки, на першому етапі Росія планує завоювати південь України, "щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря".

На другому етапі РФ планує послабити військовий потенціал України по всій країні. Якщо Кремль визнає, що умови для цього виконані, російські танкові частини можуть перейти кордон на Луганщині та Харківщині та просунутися до Дніпра та Полтави.

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ із півночі. Якщо до атаки приєднається Білорусь, Росія може оточити Київ із північного сходу та північного заходу. однак, джерела в НАТО не впевнені, чи буде режим Олександра Лукашенка брати участь у бойових діях із Білорусі.

Російські війська мають просунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а отже, й - України під тиском Заходу".

Внаслідок такого плану Росія розраховує зайняти близько двох третин нинішньої території України.

Фото: bild.de

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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