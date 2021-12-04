Резніков поспілкувався з Міністром національної оборони Канади

Міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ейр перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.

У ході зустрічі також відбулася телефонна розмова Олексія Резнікова з Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

Сторони розглянули широкий спектр пріоритетних питань двостороннього оборонного співробітництва у контексті розвитку поточної безпекової обстановки.

“Канадські партнери підтвердили незмінність політичної позиції щодо всебічної підтримки незалежності та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість посилити свою військову місію в Україні на тлі нарощування сил Росією біля кордонів.

Країна має два варінати: перший – відправлення кількох сотень військових надодачу до тих солдат, які вже перебувають в Україні з навчальною місією, другий – перемістити військовий корабель в Чорне море або передислокувати винищувачі CF-18 із Румунії.