Ердоган та Путін у телефонній розмові обговорили Україну

Співрозмовники також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин.

Як повідомляє турецьке агентство "Анадолу", телефонна розмова лідерів Туреччини та РФ відбулася у п'ятницю, 3 грудня.

"Ердоган та Путін також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією. Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні", - повідомили у п'ятницю в Управлінні зв'язків Адміністрації турецького лідера.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова стати посередником в переговорах з Україною. Міністерство закордонних справ Росії відхилило пропозицію президента Туреччини.