Представники Республіканської партії США представили в Палаті представників проєкт закону, який зобов'язує школи включати до навчальних програм історію комунізму та його "провалів". Цей законопроєкт розроблений на зразок підписаного губернатором Флориди Роном Десантісом закону, що наказує Департаменту освіти штату розробити навчальну програму, яка розкриває вади комунізму та інших тоталітарних режимів.

Про це пише "Голос Америки".

"Єдина рівність, яку забезпечує комунізм, – це бути однаково бідними, однаково голодними, однаково пригніченими та однаково висланими", – заявила на пресконференції конгресвуман Марія Салазар зі штату Флорида.

Салазар, чиї батьки втекли з Куби, зазначила, що третина представників покоління "Z", які народилися в період з 1997 по 2012 рік, прихильно ставляться до комунізму, а понад 40% міленіалів "кажуть, що мало знають про марксизм".

"Американські учні повинні знати про радянські гулаги... де Сталін навмисно морив голодом 3,5 мільйони українців", – заявив конгресмен Ден Креншоу з Техасу.

"Вони мають знати про культурну революцію Мао, внаслідок якої загинули десятки мільйонів китайців, – продовжив він. – Вони мають знати про сучасне рабство, в якому прямо зараз живуть мусульмани-уйгури... Цей законопроект має гарантувати, що комунізм залишиться на звалищі історії – там, де йому і місце", – зазначив він.

"Школярі повинні знати, що означає футболка з портретом Че Гевари, яку носить їхній однокласник", - додав Креншоу.

Нагадаємо, в липні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю в управління економікою та розбудові держави.