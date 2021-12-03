Блінкен поклав на Росію відповідальність за зрив Мінських домовленостей

"Насамперед Росії слід повернути війська, які вона сконцентрувала біля кордону з Україною".

Росії та Україні необхідно дотримуватись Мінських домовленостей, щоб досягти деескалації конфлікту. Більшість із передбачених цими домовленостями зобов'язань не виконано саме Росією.

Про це у п'ятницю заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських угод. Більшість із (цих домовленостей - ред.) не виконано, і більшість з того, що не виконано, не виконано Росією", - наголосив Блінкен. .

"Насамперед Росії слід повернути війська, які вона сконцентрувала біля кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт", - додав він.

За словами держсекретаря США, слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, якого сторони дотримувалися протягом 2020 року.

"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - вважає Блінкен.

Нагадаємо, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.