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Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року

Топ-10 очолили смайли "сльози радості" та "червоне серденько".

Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року
Фото: jankoy.org.ua

Некомерційна організація Unicode Consortium назвала найпопулярніші серед користувачів інтернету у 2021 році емодзі.

Статтю підготувала голова підкомітету зі смайликів Дженніфер Деніел, пише "НВ".

Топ-10 найпопулярніших смайлів  очолили смайли "сльози радості" та "червоне серденько".

Повний список виглядає так:

  • сльози радості;
  • червоне серденько;
  • сміюся прям не можу;
  • великий палець вгору;
  • обличчя у сльозах;
  • жест прохання/складені руки;
  • повітряний поцілунок;
  • обличчя в сердечках;
  • очі сердечками;
  • обличчя з усміхненими очима.

За статистикою, яку привела Деніел, 92% користувачів Інтернету кожного дня діляться емодзі у мережі. За категоріями найчастіше використовували обличчя, руки, рослини та емоції. Найменш популярними виявилися прапори країн, хоча їх у колекції найбільше - 258.

У статті також навели статистику найпопулярніших емодзі у різних категоріях:

  • ракета у категорії "Повітряний транспорт";
  • зігнутий біцепс у "Частини тіла";
  • букет в "Рослини";
  • метелик у "Тварини";
  • людина, що робить колесо у "Спортивні люди".

Зазначимо, що у вересні Консорціум Unicode анонсував 14-ту версію Emoji. Користувачі тепер можуть надсилати одне одному емодзі троля, прикушеної губи, армійського привітання, вагітного чоловіка та багато інших. Серед новинок були також дві варіації сердечок: з двох долонь і зі складених великим та вказівним пальцями руки (жест популярний серед фанатів K-Pop).

Нагадаємо, раніше в Росії порушили проти компанії Apple адміністративну справу через смайлики за статтею про "пропаганду гомосексуалізму".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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