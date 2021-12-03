Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року

Некомерційна організація Unicode Consortium назвала найпопулярніші серед користувачів інтернету у 2021 році емодзі.

Статтю підготувала голова підкомітету зі смайликів Дженніфер Деніел, пише "НВ".

Топ-10 найпопулярніших смайлів очолили смайли "сльози радості" та "червоне серденько".

Повний список виглядає так:

сльози радості;

червоне серденько;

сміюся прям не можу;

великий палець вгору;

обличчя у сльозах;

жест прохання/складені руки;

повітряний поцілунок;

обличчя в сердечках;

очі сердечками;

обличчя з усміхненими очима.

За статистикою, яку привела Деніел, 92% користувачів Інтернету кожного дня діляться емодзі у мережі. За категоріями найчастіше використовували обличчя, руки, рослини та емоції. Найменш популярними виявилися прапори країн, хоча їх у колекції найбільше - 258.

У статті також навели статистику найпопулярніших емодзі у різних категоріях:

ракета у категорії "Повітряний транспорт";

зігнутий біцепс у "Частини тіла";

букет в "Рослини";

метелик у "Тварини";

людина, що робить колесо у "Спортивні люди".

Зазначимо, що у вересні Консорціум Unicode анонсував 14-ту версію Emoji. Користувачі тепер можуть надсилати одне одному емодзі троля, прикушеної губи, армійського привітання, вагітного чоловіка та багато інших. Серед новинок були також дві варіації сердечок: з двох долонь і зі складених великим та вказівним пальцями руки (жест популярний серед фанатів K-Pop).

Нагадаємо, раніше в Росії порушили проти компанії Apple адміністративну справу через смайлики за статтею про "пропаганду гомосексуалізму".