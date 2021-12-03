Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року

Некомерційна організація Unicode Consortium назвала найпопулярніші серед користувачів інтернету у 2021 році емодзі.
Статтю підготувала голова підкомітету зі смайликів Дженніфер Деніел, пише "НВ".
Топ-10 найпопулярніших смайлів очолили смайли "сльози радості" та "червоне серденько".
Повний список виглядає так:
- сльози радості;
- червоне серденько;
- сміюся прям не можу;
- великий палець вгору;
- обличчя у сльозах;
- жест прохання/складені руки;
- повітряний поцілунок;
- обличчя в сердечках;
- очі сердечками;
- обличчя з усміхненими очима.
За статистикою, яку привела Деніел, 92% користувачів Інтернету кожного дня діляться емодзі у мережі. За категоріями найчастіше використовували обличчя, руки, рослини та емоції. Найменш популярними виявилися прапори країн, хоча їх у колекції найбільше - 258.
У статті також навели статистику найпопулярніших емодзі у різних категоріях:
- ракета у категорії "Повітряний транспорт";
- зігнутий біцепс у "Частини тіла";
- букет в "Рослини";
- метелик у "Тварини";
- людина, що робить колесо у "Спортивні люди".
Зазначимо, що у вересні Консорціум Unicode анонсував 14-ту версію Emoji. Користувачі тепер можуть надсилати одне одному емодзі троля, прикушеної губи, армійського привітання, вагітного чоловіка та багато інших. Серед новинок були також дві варіації сердечок: з двох долонь і зі складених великим та вказівним пальцями руки (жест популярний серед фанатів K-Pop).
Нагадаємо, раніше в Росії порушили проти компанії Apple адміністративну справу через смайлики за статтею про "пропаганду гомосексуалізму".