Росія щодня витрачає на війська біля кордону з Україною майже 10 млн доларів, – експерт

"Порівняно з іншими кампаніями ці витрати не є надто масштабними".

Для утримання понад 94 тисяч військових поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Росія витрачає щодня приблизно 10 мільйонів доларів.

Про це в ефірі телеканалу “Дом” розповів капітан 1-го рангу, колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко.

“Так, це вартує серйозних грошей. Якщо прийняти за константу цифру, яку озвучив міністр оборони Резніков, – 94 тис. військових Росії біля кордонів України – утримання такого угруповання може коштувати близько 10 млн дол. на добу”, – зазначив експерт.

Риженко зауважив, що порівняно з іншими кампаніями ці витрати не є надто масштабними.

“Спеціально подивився, скільки коштувало утримання угруповання коаліційних сил в Афганістані. То ось на піку цієї операції у 2011-2012 році угруповання у 120 тис. військових коштувало майже третину мільярда на добу. Тобто утримання військ біля українських кордонів для Росії не таке дороге”, – продовжив він.

Капітан зауважив, що бюджет Російської Федерації упродовж 25 років збільшився у 12 разів і це дає Росії змогу використати маневри вздовж українського кордону з метою впливу, зокрема психологічного впливу на українців.

“І це кошти на все: на підготовку, на техніку, на все. І ось цей фактор дає змогу використовувати ці маневри вздовж кордону з метою впливу, зокрема на населення. І у такій позиції постійного впливу ми перебуваємо з 2014 року. Але 7 років тому військ було набагато менше. А впродовж цього часу сформовані цілі армії неподалік наших кордонів. Ось буквально два тижні тому було відкрито контрольний пункт 20-ї армії у місті Вороніж”, – сказав експерт.

Таким чином відбувається нарощування Росією власного бойового потенціалу.

“Перекидають нові ракетні системи, перекидають авіацію, танки, створюють умови для людей. Формується контруправління. Тому що війська значно збільшуються в розмірах, війська стають об'єднані – у їхньому складі вже одразу різні формування різних видів та родів збройних сил. Тобто загалом відбувається нарощування бойового потенціалу”, – пояснив він.

Ситуацію з Кремлем вибірково подають у засобах масової інформації – для внутрішньої російської аудиторії агресором є не Росія, а Україна.

“Плюс розганяється ця істерія про Україну. Наразі знову багато новин на російських каналах щодо того, що Україна "готується напасти на Донбас". І йде вплив не лише на населення України, а й на населення Росії”, – підсумував Риженко.

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.