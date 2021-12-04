Ердоган змінив бренд Туреччини на "Türkiye"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган змінив експортний бренд країни, тепер він називається Türkiye, а не Turkey.

Текст указу опубліковано у суботу в офіційному віснику уряду, передає "Анадолу".

У документі наголошується, що рішення про зміну бренду країни "є черговим комплексним кроком, що відображає багату культуру та спадщину країни, покликаним підтвердити сумлінність вітчизняного виробника як надійного постачальника якісної продукції".

Зазначається, що термін "Türkiye" (Туреччина) найповніше відображає культуру та цінності турецького народу.

Відтепер замість бренду Made in Turkey, експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом Made in Türkiye.

При цьому в усіх офіційних документах країни, у тому числі листуваннях з іноземними державами та організаціями, замість слів Turkey, Turkei, Turquie тощо буде використовуватися єдиний термін Turkiye.

Нагадаємо, у травні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни у світі.