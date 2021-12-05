Зеленський привітав українських волонтерів з їхнім святом

Найкраща винагорода для волонтера – врятовані життя та долі людей.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів із Міжнародним днем волонтера, який відзначають 5 грудня.

“Сприяння українській армії, підтримка лікарів, допомога дітям, що залишилися без батьківського піклування, громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії на Сході нашої країни, і багато інших милосердних справ реалізуються завдяки активності та самовідданості українських волонтерів.

Багато людей долучилися до волонтерського руху за останні роки, а згодом систематизували свою діяльність, створили благодійні фонди та навіть стали частиною світової волонтерської спільноти. Вдячний кожному, хто знайшов у собі сили продовжити цю соціально важливу справу”, – зазначив він.

Зеленський додав, що найкраща винагорода для волонтера – врятовані життя та долі людей.

“У цей надзвичайно складний час саме ваша активна громадянська позиція, невичерпна енергія та вміння спрямовувати її на допомогу, небайдужість до чужого горя та важка повсякденна праця додають віри й впевненості у нашу перемогу та світле майбутнє держави”, – сказав президент.

Очільник держави подякував волонтерам за гуманність, невтомну щоденну працю та людяність.

“Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та благополуччя. Слава українським волонтерам! Слава Україні!”, – підсумував Зеленський.

Зазначимо, Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

Міжнародний день волонтера відзначається багатьма неурядовими організаціями, громадянським суспільством та приватним сектором. Він також підтримується програмою волонтерів ООН.