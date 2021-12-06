Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»

После организации и проведения выборов в Госдуму 2021 на оккупированных Кремлем частях территорий Луганской и Донецкой областях, Кремль начал проводить в ОРДЛО процессы, направленные на объединение НВФ «ЛНР» и «ДНР» (пока только Де-Факто).

По информации источников «Восточной правозащитной группы», Кремлевские политологи и политтехнологи решили создать из НВФ «ДНР» и «ЛНР» «Русское, национальное государство». Стартовал данный проект с декабря 2020 года, когда был анонсирован выход т.н. доктрины «Русский Донбасс», который разрабатывался общественной инициативой «Изборский клуб» в который входит ряд научных интеллектуалов с крайне правыми политическими взглядами (например Александр Дугин).

Фото: предоставлено Павлом Лысянским

Фото: предоставлено Павлом Лысянским

Но для т.н. «Русского, национального государства» необходимо провести процессы объединения между НВФ «ЛНР» и «ДНР». С 2020 года мониторы «Восточной правозащитной группы» в ОРДЛО фиксировали наружную рекламу с призывами об объединении НВФ «ДНР» и «ЛНР».

На данный момент на оккупированной территории НВФ «ЛНР» и «ДНР» прошли следующие процессы, направленные на объединение НВФ «ЛНР» и «ДНР»:

1. Создана новая компания вместо ЗАО «Внешторгсервис» под названием «Южный горно-металлургический комплекс». Кампания осуществляет оперативное управление предприятиями раннее входившими в ЗАО «Внешторгсервис» (Енакиевский металлургический завод, Алчевский металлургический комбинат и т.д.). Предприяие координирует работу на предприятиях ОРДЛО в целом;

2. На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей еще в конце 2019 создано предприятие «Железные дороги Донбасса», управление которым осуществляется из Ростова-на-дону. Т.е. железные дороги в ОРДЛО, уже давно соединены;

3. В октябре 2021 года - упразднена т.н. внутренняя таможня между НВФ «ЛНР» и «ДНР», а также разрешена свободная перевозка товаров между Донецком и Луганском. Данное решение было закреплено соглашением (о развитии экономической интеграции) между главарями «ДНР» и «ЛНР» Пушилинным и Пасечником;

4. Новый экономический куратор от Кремля в ОРДЛО Евгений Юрченко заявил о работе на территории ОРДЛО в 2022 году первого коммерческого банка из РФ для «ДНР» и «ЛНР», т.е. единый, «республиканский» банк;

5. На территории ОРДЛО с октября 2021 года, проходит т.н. синхронизация «законодательства» между НВФ «ЛНР» и «ДНР». Т.е. оккупационные администрации РФ в ОРДЛО создают для себя единое «законодательство». По словам местных жителей, предпринимателей и активистов - «законодательство» Луганска переписывается под Донецк;

6. Многие кадровые назначения в НВФ «ЛНР» согласовываются с Донецком (в Донецке находится куратор от Кремля). Согласования проходят по позициям, начиная от директора шахты или руководителя т.н. «администрации города».

Это далеко не полный перечень объединительных процессов на оккупированных РФ частях территорий Луганской и Донецкой областей. Наши источники информации сообщают, что для объединения «ЛНР» и «ДНР» все готово, планируется проведение референдума (скорее всего в начале следующего года), на котором будет вынесенный вопрос об объединении «ЛНР» и «ДНР» в одну республику с последующим признанием независимым государством от РФ (не путать с присоединением РФ).

У многих дипломатов и экспертов возникает вопрос, зачем Кремлю объединение «ДНР» и «ЛНР». Во-первых, в статье Путина (про Украину), говорится, что «ДНР» и «ЛНР» являются правопреемниками «Донецко-криворожской народной республики», которая была создана большевиками в 1917 году и просуществовала всего 6 месяцев. Во-вторых, по т.н. «конституциям» «ДНР» и «ЛНР» они считают своей территорией Луганскую и Донецкую область в пределах до начала военного конфликта 2014 года (т.е. по убийственной логике сепаратистов и Кремля, в их понимании существует территориальный спор). В-третьих, Кремль устал от постоянных междоусобиц Луганска и Донецка, которые заключаются в борьбе за увеличение дотаций, монополию на вывоз угля на территорию РФ через ОРДЛО, монополию на контрабанду товаров в РФ и т.д. Также во время активных боевых действий, т.н. армейские корпуса «ЛНР» и «ДНР» очень часто не могли скоординировать единые действия против Украины. Ну и конечно оптимизация расходов через объединение оккупационных администраций Луганска и Донецка в единые.

Внутреннее объединение НВФ «ЛНР» и «ДНР» (на данный момент ДЕ-ФАКТО) – это промежуточный этап перед официальным признанием т.н. республик Российской Федерацией. Этот сценарий реализуется если будет отказ от Минских соглашений.