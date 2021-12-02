Нове життя старої комуналки під суспільний нагляд

А ще ви змушені водити дітей на секції в інший район, а вечори проводити вдома, тому що поруч немає кав’ярні чи громадського простору. Немає кав’ярні, але є закинута будівля, на утримання якої щомісяця виділяються кошти з місцевого бюджету. Таким чином примарний гастроном перетворюється на реальний баласт.
Який вихід? Знайти вмотивованого приватного власника, який буде кращим менеджером за місцеву владу, бо зацікавлений в отриманні прибутку та ефективному управлінні. Приватний власник за умови прозорого аукціону — це win-win ситуація, адже об’єкт отримує інвестиції, громада — якісні послуги від приватного власника та нові робочі місця, а місто — дохід з продажу або оренди та податки від бізнесу.
Шлях довгий, але він є
Місцева влада має у своєму управлінні житлові та нежитлові приміщення, землі, заклади культури та багато іншого. Фактично це майно належить громаді, а влада виступає в ролі менеджера, який зобов'язаний використовувати комунальне майно на користь мешканців. Наприклад, можна розбудовувати інфраструктуру міста, продавати або здавати в оренду.
Однак в українських реаліях місцева влада не завжди має фахівців для управління активами та повну інформацію про власність. Тож майно не використовується за призначенням і не виставляється на прозорі аукціони з приватизації та оренди, а нагромаджується. Кожен же день утримання такого тягаря ми оплачуємо з власних кишень.
Може здатися, що це порочне коло неефективного використання комунального майна буде вічно “з’їдати” бюджет громади. Однак вихід є. Це онлайн аукціони з приватизації та оренди через Prozorro.Продажі плюс контроль за ними з боку громадськості.
Моніторинг відбувається від затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які будуть виставлені на аукціони, до підписання договору з новим власником та контролю виконання умов договору.
Також важливо не лише моніторити роботу влади, але й мотивувати її жвавіше виставляти майно на аукціони. Таким чином, хоч рецепт і складний, але є: стежити, співпрацювати та поширювати оптимальні практики у сфері.
Аби це втілити, Трансперенсі Інтернешнл Україна запускає спільноту громадських організацій, які працюватимуть заради ефективного управління комунальним майном — Dozorro.Sale.
Dozorro.Sale пильно стежитиме за обліком та використанням комунальної власності та допомагатиме місцевим радам впроваджувати ефективні практики з розпорядження майном громад.
Разом з нами контролювати сферу на місцях будуть громадські організації "Аналітично-адвокаційний центр "Львівський регуляторний хаб", "Центр громадського моніторингу та досліджень", "Хмельницька Ініціатива", “Гідно” та “Асоціація Політичних Наук”.
Наразі спільнота працюватиме у восьми регіонах. Якщо ви мешкаєте у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській або Одеській областях, то можете звернутися до Dozorro.Sale з проханням провести моніторинг конкретного аукціону з малої приватизації або оренди комунального майна. Напишіть нам на пошту. На кожне звернення ви отримаєте відповідь, а у випадку виявлення порушень ми повідомимо окремо.
Наша моніторингова спільнота громадських організацій стоятиме на варті справедливих правил гри в аукціонах. Сподіваємося, наступного року українці побачать зміни у рідному місті та відчують результати діяльності нашої спільноти.