Нове життя старої комуналки під суспільний нагляд

Вийдіть з дому та прогуляйтесь 15 хвилин своїм масивом. Що ви побачите? Крім дитячих майданчиків, парків та стадіону, швидше за все, там буде “красуватись” пошарпана будівля, яка багато років зачинена. Через розбиті вікна видно дерева, що ростуть прямо з підлоги. І єдина цінність будівлі — це міська легенда про гастроном із запашними булочками, який зачинився в 1990-х. Одне з тисяч свідчень неефективного використання містом комунального майна.

Фото: mns.gov.ua

А ще ви змушені водити дітей на секції в інший район, а вечори проводити вдома, тому що поруч немає кав’ярні чи громадського простору. Немає кав’ярні, але є закинута будівля, на утримання якої щомісяця виділяються кошти з місцевого бюджету. Таким чином примарний гастроном перетворюється на реальний баласт.

Який вихід? Знайти вмотивованого приватного власника, який буде кращим менеджером за місцеву владу, бо зацікавлений в отриманні прибутку та ефективному управлінні. Приватний власник за умови прозорого аукціону — це win-win ситуація, адже об’єкт отримує інвестиції, громада — якісні послуги від приватного власника та нові робочі місця, а місто — дохід з продажу або оренди та податки від бізнесу.

Шлях довгий, але він є

Місцева влада має у своєму управлінні житлові та нежитлові приміщення, землі, заклади культури та багато іншого. Фактично це майно належить громаді, а влада виступає в ролі менеджера, який зобов'язаний використовувати комунальне майно на користь мешканців. Наприклад, можна розбудовувати інфраструктуру міста, продавати або здавати в оренду.

Однак в українських реаліях місцева влада не завжди має фахівців для управління активами та повну інформацію про власність. Тож майно не використовується за призначенням і не виставляється на прозорі аукціони з приватизації та оренди, а нагромаджується. Кожен же день утримання такого тягаря ми оплачуємо з власних кишень.

Може здатися, що це порочне коло неефективного використання комунального майна буде вічно “з’їдати” бюджет громади. Однак вихід є. Це онлайн аукціони з приватизації та оренди через Prozorro.Продажі плюс контроль за ними з боку громадськості.

Моніторинг відбувається від затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які будуть виставлені на аукціони, до підписання договору з новим власником та контролю виконання умов договору.

Також важливо не лише моніторити роботу влади, але й мотивувати її жвавіше виставляти майно на аукціони. Таким чином, хоч рецепт і складний, але є: стежити, співпрацювати та поширювати оптимальні практики у сфері.

Аби це втілити, Трансперенсі Інтернешнл Україна запускає спільноту громадських організацій, які працюватимуть заради ефективного управління комунальним майном — Dozorro.Sale.

Dozorro.Sale пильно стежитиме за обліком та використанням комунальної власності та допомагатиме місцевим радам впроваджувати ефективні практики з розпорядження майном громад.

Разом з нами контролювати сферу на місцях будуть громадські організації "Аналітично-адвокаційний центр "Львівський регуляторний хаб", "Центр громадського моніторингу та досліджень", "Хмельницька Ініціатива", “Гідно” та “Асоціація Політичних Наук”.

Наразі спільнота працюватиме у восьми регіонах. Якщо ви мешкаєте у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській або Одеській областях, то можете звернутися до Dozorro.Sale з проханням провести моніторинг конкретного аукціону з малої приватизації або оренди комунального майна. Напишіть нам на пошту. На кожне звернення ви отримаєте відповідь, а у випадку виявлення порушень ми повідомимо окремо.

Наша моніторингова спільнота громадських організацій стоятиме на варті справедливих правил гри в аукціонах. Сподіваємося, наступного року українці побачать зміни у рідному місті та відчують результати діяльності нашої спільноти.