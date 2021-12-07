Уночі на Донбасі зберігалася "тиша"

Станом на 7:00 7 грудня російські найманці не стріляли.

Упродовж минулої доби, 6 грудня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, інформує пресцентр ООС.

Учора в напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7:00 7 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Ворог стріляв по позиціях ЗСУ поблизу Новоселівки.

Повідомлень про втрати серед військовослужбовців не було.

Проте ввечері стало відомо, що 5 грудня на Донбасі загинув військовий із Львівщини, 34-річний Руслан Ниров. Він Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді