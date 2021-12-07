Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі на Донбасі зберігалася "тиша"

Станом на 7:00 7 грудня російські найманці не стріляли.

Уночі на Донбасі зберігалася "тиша"
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 6 грудня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, інформує пресцентр ООС.

Учора в напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7:00 7 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Ворог стріляв по позиціях ЗСУ поблизу Новоселівки.

Повідомлень про втрати серед військовослужбовців не було.

Проте ввечері стало відомо, що 5 грудня на Донбасі загинув військовий із Львівщини, 34-річний Руслан Ниров. Він Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також