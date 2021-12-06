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Окупаційні війська обстріляли Новоселівку з гранатометів та кулеметів

Втрат серед військових немає.

Окупаційні війська обстріляли Новоселівку з гранатометів та кулеметів
Фото: president.gov.ua

Упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріл.

Станом на 7 годину ранку, 6 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, станом на 17 годину 5 грудня в зоні ООС зберігалися тиша - окупаційні війська не стріляли з суботи.

За даними розвідки, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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