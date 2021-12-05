У горах на Закарпатті досі шукають чоловіка, який катався на снігоході та заблукав (оновлено)

20 гірських рятувальників шукають у горах трьох закарпатців, які каталися на снігоходах в районі Полонини-Руни у Закарпатській області.

Про це повідомили у ДСНС.

“4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків”, – йдеться у повідомленні.

Телефонний зв’язок із чоловіками періодично з’являється, отож рятувальники скеровують їх до правильного шляху, рухаючись їм назустріч.

Оновлення 14:30. О 13:10 двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Станом на 13:20 пошуки ще одної особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом) в районі полонини Руна.

Загубленого шукають дві пошукові групи, в яких є 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.

Фото: ДСНС

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено рятувальників віддлень з с. Вишка, м. Ужгород, с. Нижні Ворота та с. Пилипець. Одні обстежують територію в районі полонини, а інші шукають у гірський місцевості поблизу с. Пашківці Мукачівського району.

"До пошуків залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автівках”, – додали у ДСНС.

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