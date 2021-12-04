Асоціація міст України назвала поширеною практикою рішення щодо землі, через які розпочали "одеську справу"

Асоціація міст України за адвокатським запитом для підтвердження позиції Одеської міської ради надала експертний висновок щодо порядку надання земельних ділянок комунальної власності.

Про це повідомляється на сайті АМУ.

Щодо права міської ради в період із 2016 року до 2019 року передавати в постійне користування земельні ділянки комунальної власності комунальним підприємствам та органам державної влади в асоціації написали, що міськрада мала на це правові підстави, зокрема й органам прокуратури, а також цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлових будинків". В АМУ послалися на Конституцію та статті Земельного кодексу.

"У відкритих джерелах можна знайти відповідну інформацію, яка свідчить, що така практика є достатньо поширеною", – йдеться у висновку.

Також зазначається, що міськрада мала право передавати в оренду земельні ділянки комунальної власності, на яких розташовано нерухомість фізичних чи юридичних осіб.

"Незастосування конкурентної процедури у виді земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка державної чи комунальної власності надається фізичним або юридичним особам у користування з метою обслуговування та експлуатації виключно існуючих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на такій земельній ділянці та належних на праві власності зазначеним особам", – зазначено в експертному висновку.

Таку практику в асоціації назвали досить поширеною та додали, що приклади таких рішень також є у відкритих джерелах інформації.

Нагадаємо, 6 жовтня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала низку підозр у межах розслідування кримінального провадження НАБУ та САП. Того ж дня детективи НАБУ вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще трьом чиновникам.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення або участь у злочинній організації) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. За версією слідства, учасники організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння грошима місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її передання під забудову. Через ці дії, як повідомляли в НАБУ, протягом 2016–2019 років громада втратила не менше ніж шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га, а чиновники незаконно витратили з місцевого бюджету 131 млн грн.

Загальний розмір збитків за цими епізодами, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн грн. Усього у провадженні фігурує 16 осіб, зокрема відомий бізнесмен Володимир Галантернік.

Труханову та іншим фігурантам призначили запобіжні заходи у вигляді застав сумами в мільйони та десятки мільйонів гривень.