Вони відпрацювали технічні прийоми при організації рятувальних робіт.

Українські гірські рятувальники разом з польською командою GOPR Bieszczady проходять спільні навчання в урочищі Бубницькі скелі Калуського району в Івано-Франківській області.

Про це повідомили у МВС.

Вони вже відпрацювали технічні прийоми при організації рятувальних робіт на скелях.

Зокрема тренувалися спускати постраждалого з супроводжуючим, постраждалого з нарощуванням мотузки і піднімати постраждалого на спеціальних ношах з супроводжуючим.

Також впродовж чотирьох днів 10 українських та 8 польських гірських рятувальників відпрацюють спуск по мотузці з самостраховкою, підйом по мотузці з допомогою спеціального спорядження, зміну напрямку руху та перехід через проміжні точки закріплення мотузки і дії при аварійних ситуаціях, що можуть виникнути під час спуску або підйому по мотузці.