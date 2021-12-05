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У Києві гасили пожежу у 16-поверховому будинку

Евакуювали 30 людей.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Києві у багатоповерхівці на вул. Миколи Ушакова, 14-а у Святошинському районі столиці сталася пожежа.

Про це повідомили рятувальники.

“4 грудня о 19:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миколи Ушакова, 14-а, що у Святошинському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Як виявилося, пожежа виникла в одній із квартир на 12-поверсі 16 поверхового житлового будинку. 

О 20:21 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а о 20:39 – ліквідовано. 

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 30 чоловік.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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