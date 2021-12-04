ДПСУ та МВС спростували заяву Білорусі про порушення Україною повітряного простору

Заява білоруської сторони про нібито порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Заява білоруської сторони про те, що начебто сталося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності", - сказав він.
Демченко зазначив, що ДПСУ а неодноразово і до цього наголошувала, що в рамках посилення кордону з Білоруссю, операції "Полісся", яка триває з 23 листопада, активно застосовуватиметься авіація та безпілотна авіація.
"Не виключенням став і вчорашній день, коли авіація моніторила ситуацію на кордоні. Під час польотів і виконання завдань, пілотом не було допущено порушень, зокрема - не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - пояснив речник.
Він додав, що білоруська сторона офіційно жодних матеріалів не надіслала.
У Міністерстві внутрішніх справ також спростували заяву Білорусі.
"Інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності", - повідомила пресслужба МВС у Telegram-каналі.
Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що українські пілоти військового вертольоту Мі-8 під час навчань нібито порушили держкордон та залетіли на територію країни.