ДПСУ та МВС спростували заяву Білорусі про порушення Україною повітряного простору

Прикордонники припустили, що авіація моніторила ситуацію на кордоні, однак, порушень не було.

Заява білоруської сторони про нібито порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заява білоруської сторони про те, що начебто сталося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності", - сказав він.

Демченко зазначив, що ДПСУ а неодноразово і до цього наголошувала, що в рамках посилення кордону з Білоруссю, операції "Полісся", яка триває з 23 листопада, активно застосовуватиметься авіація та безпілотна авіація.

"Не виключенням став і вчорашній день, коли авіація моніторила ситуацію на кордоні. Під час польотів і виконання завдань, пілотом не було допущено порушень, зокрема - не допущено порушення повітряного простору Білорусі", - пояснив речник.

Він додав, що білоруська сторона офіційно жодних матеріалів не надіслала.

У Міністерстві внутрішніх справ також спростували заяву Білорусі.

"Інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності", - повідомила пресслужба МВС у Telegram-каналі.

Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що українські пілоти військового вертольоту Мі-8 під час навчань нібито порушили держкордон та залетіли на територію країни.