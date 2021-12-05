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За три дні в аеропорту “Бориспіль” виявили 19 підробних сертифікатів про вакцинацію

Усі факти перевірять.

За три дні в аеропорту “Бориспіль” виявили 19 підробних сертифікатів про вакцинацію
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

У період з 2 по 4 грудня на території аеропорту “Бориспіль” 19 осіб пред’явили документи про вакцинацію від коронавірусу з ознаками підробки.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. 

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів. До групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники.

У листопаді Кабінет міністрів України посилив вимоги до вакцинації від коронавірусу в "жовтій" зоні адаптивного карантину. Жовтий сертифікат (який підтверджує одне щеплення) тепер буде чинний тільки 30 днів замість 120-ти.

Сертифікати необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч грн.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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