Працівникам поліції можуть дозволити підробляти у неробочий час, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що працівникам поліції можуть надати можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів. Наразі ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її презентувати", - зазначив глава МВС.

За його словами, ще однією ініціативою міністерства є розподіл певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення зарплат поліцейським.

Нагадаємо, Україна отримає від Європейського Союзу 1,4 млн євро на облаштування державного кордону.