Український політв'язень Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО

Український політв'язень Іван Яцкін, якого окупаційна влада Крима засудила до 11 років позбавлення волі, оголосив голодування.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов.
"Іван Яцкін усе ще на етапі. З Краснодарського краю його перевезли до сумнозвісної тортурами ув'язнених Саратовської області. А саме до СІЗО-1 Саратова", - розказав Полозов в фейсбуці.
За його словами, на етапі у Яцкіна відібрали ліки, порвали йому єдину сумку та відмовились надати голку з ниткою, щоб її зашити. Йому доводиться пити воду з-під крану поганої якості, бо купувати бутильовану забороняють.
"За останніми відомостями від нього (зв'язку практично немає) Іван Яцкін оголосив голодування. З урахуванням його стану здоров'я це може бути дуже небезпечно. Але, як він просив передати, іншого виходу він не бачить", - наголосив адвокат.
На його допис уже відреагувала омбудсман Людмила Денісова.
"Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН. Звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів", - написала вона в фейсбуці.
Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий окупаційною владою півострова 16 жовтня 2019 року. Його звинуватили у шпигунстві за ст.275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада) та засудили до 11 років позбавлення волі.
За версією російського слідства, Яцкін передав СБУ особисті дані співробітників окупаційного МВС в Криму. Проте в СБУ офіційно заявили, що він не співпрацював зі службою.