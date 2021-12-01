Український політв'язень Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО

"Це може бути дуже небезпечно. Але іншого виходу він не бачить".

Український політв'язень Іван Яцкін, якого окупаційна влада Крима засудила до 11 років позбавлення волі, оголосив голодування.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

"Іван Яцкін усе ще на етапі. З Краснодарського краю його перевезли до сумнозвісної тортурами ув'язнених Саратовської області. А саме до СІЗО-1 Саратова", - розказав Полозов в фейсбуці.

За його словами, на етапі у Яцкіна відібрали ліки, порвали йому єдину сумку та відмовились надати голку з ниткою, щоб її зашити. Йому доводиться пити воду з-під крану поганої якості, бо купувати бутильовану забороняють.

"За останніми відомостями від нього (зв'язку практично немає) Іван Яцкін оголосив голодування. З урахуванням його стану здоров'я це може бути дуже небезпечно. Але, як він просив передати, іншого виходу він не бачить", - наголосив адвокат.

На його допис уже відреагувала омбудсман Людмила Денісова.

"Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН. Звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів", - написала вона в фейсбуці.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий окупаційною владою півострова 16 жовтня 2019 року. Його звинуватили у шпигунстві за ст.275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада) та засудили до 11 років позбавлення волі.

За версією російського слідства, Яцкін передав СБУ особисті дані співробітників окупаційного МВС в Криму. Проте в СБУ офіційно заявили, що він не співпрацював зі службою.