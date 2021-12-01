Нардеп Юрченко заявив, що його виправдали у справі про ДТП у Львові

Галицький районний суд Львова ухвалив, що депутат Верховної Ради Олександр Юрченко не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова у липні.

Як випливає з копії постанови суду, яку депутат оприлюднив у фейсбуці, Під час засідання 29 листопада суддя Христина Мисько визнала, що тест на вміст наркотиків в організмі Юрченка проводили з порушеннями, а самого тесту немає у переліку дозволених для такої перевірки тестів.

Враховуючи це, суд визнав недійсним результат аналізу. Справу проти нардепа закрив у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Після того, як постанову суду опублікують у єдиному реєстрі судових рішень, її можна буде оскаржити в апеляції.

Сам депутат назвав це рішення справедливістю, за яку "варто боротися".

Як повідомляли, 8 липня Юрченко виїжджав з платної парковки в центрі Львова і вдарив авто, що стояло в заторі. Після цього депутат начебто намагався втекти з місця ДТП, але не зміг. Згодом він напав на іншого учасника аварії. Поліція також запідозрила нардепа в наркотичному сп'янінні.