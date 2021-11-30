Фото: kyiv.npu.gov.ua

У понеділок ввечері у Києві нетверезий працівник автомийки потрапив у ДТП на чужому автомобілі Tesla.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, місцевий мешканець залишив машину на мийці на Райдужній вулиці (Воскресенка). Коли він повернувся, автомобіля не було.

Машину знайшли за кілька кілометрів від мийки після того, як вона потрапила у ДТП на проспекті Визволителів неподалік від станції метро "Дарниця".

З'ясувалося, що 36-річний працівник мийки вирішив покататися на Tesla і не впорався з керуванням. В його організмі виявили 2,36 проміле алкоголю.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Крім того, поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 289 - незаконне заволодіння транспортним засобом.