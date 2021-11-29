Станиця Луганська через обстріл частково залишилась без світла

Пошкоджені лінії будуть відновлювати в вівторок.

Селище Станиця Луганська через обстріл у понеділок, 29 листопада, частково залишилось без світла. Також знеструмлено сусіднє село Малинове.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

"В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинилися населені пункти: частково Станиця Луганська та с.Малинове, 1185 абонентів. Пошкоджені повітряні лінії енергетики відновлюватимуть завтра", - йдеться у фейсбуці компанії.

Станиця Луганська знаходиться на лінії розмежування і межує з північно-східною околицею Луганська. Тут знаходиться єдиний працюючий пункт пропуску на окуповану територію в Луганській області.

Нагадаємо, що під обстріл в понеділок також потрапили околиці села Старий Айдар, розташованого з північно-західної сторони Луганська.