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Переговори з Путіним мають відбуватися лише при свідках, - Аваков

На думку ексочільника МВС, з Путіним краще зустрітися у Нормандському форматі.

Переговори з Путіним мають відбуватися лише при свідках, - Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Ймовірні переговори України з Росією мають відбуватися лише за наявності міжнародних партнерів України, зокрема, у Нормандському форматі. Про це ексглава МВС Арсен Аваков заявив у ході 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві.

«Мені подобається формат перемовин з Росією поруч із нашими друзями. Переговори з агресором обов'язково мають відбуватися при свідках. І порядок денний таких переговорів має бути продиктований Україною. Тоді я це розумію», – сказав він.

Арсен Аваков зазначив, що президент РФ Володимир Путін має власне уявлення про Україну, і немає сенсу проводити особисті переговори.

«Прийде час – говоритимемо з Росією, іншою Росією. А зараз говоритимемо з путінським режимом разом, наприклад, у Нормандському форматі, по порядку денному, який диктуватиме українське суспільство. Незалежність України, повага до її територіальної цілісності, кордонів, прав. Все. Нам більше нічого не потрібно від Росії», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше під час щорічного звернення до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну зупинити неможливо.

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