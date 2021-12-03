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СБУ передала до суду справу проти Семенченка

Колишнього депутата судитимуть за тероризм і створення приватної армії.

СБУ передала до суду справу проти Семенченка
Фото: Макс Требухов

Служба безпеки України передала до суду обвинувальний акт проти колишнього депутата Верховної Ради Семена Семенченка. Його та ще вісьмох осіб будуть судити за створення приватної військової компанії.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Семенченку інкримінують ч.2, ч.3 ст.260 (створення незаконних воєнізованих формувань); ч.2 ст.258 (терористичний акт); ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю).

Крім створення незаконного збройного формування, Семенченка обвинувачують в організації теракту в липні 2019 року - пострілу з ручного протитанкового гранатомета у будівлю телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня. Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту, де він перебуває досі.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, тому вона вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченко відкинув обвинувачення СБУ.

До початку війни на Донбасі Семенченко мав ім’я Костянтин Грішин. У 2014 році він увійшов до складу добровольчого батальйону "Донбас", ставши "комбатом в балаклаві" під іменем Семена Семенченко. Влітку 2014 року Грішин офіційно змінив ім'я, а восени 2014 року обрався до парламенту України від партії "Самопоміч".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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