Диверсант "Оплоту" отримав майже 12 років тюрми за спробу підірвати електропідстанцію на Донбасі

Суд покарав диверсанта терористичного угруповання "Оплот", яке підпорядковується "ДНР". Зловмисник планував вчинити диверсію на об’єкті енергетики у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Співробітники спецслужби затримали диверсанта на спробі підриву однієї з електричних підстанцій, інформує пресцентр СБУ.

Під час затримання у нього було виявлено саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування.

Встановлено, що злочин намагався здійснити мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу "Оплоту".

За завданням ватажків зловмисник приховано прибув на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури. Вибухівку він вилучив із раніше підготовленого бойовиками схрону.

Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу:

ст. 113 (диверсія),

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Раніше Шевченківський районний суд Києва визнав мешканця Донецька, затриманого у Києві в жовтні 2021 року, винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив його до 6 років позбавлення волі.