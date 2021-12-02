Обвинувальний акт проти експертки у справі "труби Медведчука" скерували до суду

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо експертки УкрДІАП, висновок якої сприяв відчуженню із державної власності частини нафтопродуктоводу "Самара – Західний напрямок".

Обвинувачена – колишня заступниця директора ДП "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" – за даними слідства, склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення судового рішення щодо відчуження труби з державної власності. У серпні 2017 року Господарський суд Рівненської області відмовив у визнанні права власності на ділянку української частини магістрального нафтопродуктопроводу, повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу «Самара – Західний напрямок», яке має важливе народногосподарське та оборонне значення", – зазначили в повідомленні.

Про підозру експертці повідомили в лютому цього року. Розслідування інших епізодів цієї справи триває.

Нагадаємо, що НАБУ з 2017 року розслідує факти передачі права власності на українську частину труби "Самара – Західний напрямок" російським компаніям і компаніям, що можуть бути повʼязані з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Ця труба була зведена за Радянського Союзу, і після здобуття незалежності Україною мала перейти в державну власність на підставі правонаступництва.

Однак "дочка" російського АК "Транснафтопродукт" не передала Україні частину труби, що пролягає нашої територією. У 2011 році Рівненський господарську суд визнав право власності на українську частину нафтопродуктопроводу за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Проте уже в 2015 році Господарський суд Рівненщини скасував рішення нібито за нововиявленими обставинами. У 2017 році цей же суд ухвалив рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", і визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого. За попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.