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Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ

Активіст виграв апеляцію з другої спроби.

Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ
Фото: Lb.ua

Апеляційний суд задовольнив позов активіста, колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до Служби безпеки України про захист честі та гідності. Відповідне рішення ухвалено у четвер, 2 грудня.

Про це активіст повідомив у фейсбуці.

Стерненко нагадав, що ще до оголошення йому підозри у справі про самооборону СБУ "під тиском тоді ще міністра" Арсена Авакова, а також генерального прокурора Ірини Венедіктової оприлюднила заяву з інфографікою про те, як все сталося "насправді".

За словами активіста, оприлюднена СБУ інфографіка була не тільки брехнею, а й порушенням принципу презумпції невинності, тому що тоді слідчі ще навіть не повідомили Стерненкові про підозру.

Стерненко подав на СБУ до суду і програв першу інстанцію в Шевченківському районному суді Києва, в постанові якого було написано, що опублікована на сайті спецслужби інформація є "оціночним судженням" автора матеріалу.

Після цього Стерненко подав апеляцію і виграв її.

За словами активіста, тепер СБУ повинна опублікувати на своєму офіційному сайті інформацію про те, що матеріал "як насправді" - "це було припущення, а не доведений факт".

"Ще чекаємо на повний текст постанови", - додав Стерненко.

Нагадаємо, що у травні 2018 Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня 202 року Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

24 червня активіст заявив, що Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який є одним з нападників на нього і який помер від отриманих ран. Також, за словами Стерненка, суддя Шевченківського райсуду не дав дозволу на затримання спільника Кузнєцова Олександра Ісайкула, який 17 березня виїхав з України.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи за підозрою його в умисному вбивстві.

У день засідання з розгляду апеляції під судом зібралися прихильники Стерненка. Підтримати його прийшли активісти, нардепи та ексголова МОЗ Уляна Супрун.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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