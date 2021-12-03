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Акції Баканова у компанії, що фігурувала в розслідуванні Pandora Papers, відчужені з травня 2019, – НАЗК

У декларації за 2020 рік не виявили ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. 

Акції Баканова у компанії, що фігурувала в розслідуванні Pandora Papers, відчужені з травня 2019, – НАЗК
Іван Баканов
Фото: EPA/UPG

Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку декларації голови СБУ Івана Баканова включно зі згаданою в рослідуванні Pandora Papers інформацією.

У довідці НАЗК зазначено, що Баканов володів компанією Davegra Limited, але, за наявними у агентства відомостями, 5 травня 2019 року акції в кількості 2000 штук номінальною вартістю в один євро були відчужені на користь іншої людини. 

Ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів не встановлено. Водночас у декларації виявили незначні недостовірні відомості, що не перевищують 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто не зобовʼязують до відповідальності.

Зокрема, він зазначив недостовірні відомості про вартість авто дружини, вказавши 475 550 грн. У Єдиному державному реєстрі транспортних засобів вартість цієї машини – 396 291,08 грн. 

"У своїх поясненнях субʼєкт декларування повідомив, що зазначив у декларації фактично сплачену суму коштів за транспортний засіб, однак копії підтвердних документів не збереглися", – йдеться у довідці.

Нагадаємо, в жовтні журналісти медіа різних країн оприлюднили розслідування Pandora Papers, у якому йшлося про офшорні компанії і рахунки перших осіб держав. Серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Володимира Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95".

У центрі мережі була компанія Maltex Multicapital, яка порівну поділена між компаніями Зеленського, братів Шефірів та Андрія Яковлева. Трастову декларацію підписував Іван Баканов – його фірма виступила номінальним власником Maltex.

Голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі "Радіо НВ" повідомляв, що агентство перевірить наведені в розслідуванні дані щодо Володимира Зеленського та Івана Баканова, але підкреслив, що не відображення коштів на рахунках офшорних компаній — не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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