"Белавіа" через санкції втратила половину літаків

Білоруська авіакомпанія "Белавіа", яка 2 грудня потрапила під санкції Євросоюзу, втратила через них половину свого повітряного флоту.

"У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На даний момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків", - повідомляється на сайті компанії.

Раніш повітряний флот "Белавіа" налічував 29 літаків: дев'ять Boeing 737-800, сім Embraer 195, п'ять Embraer 175, три Embraer 195-E2, три Boeing 737-300 та по одному Boeing 737-8 і Boeing 737-500.

Авіакомпанія заявила, що літаків, які залишилися, буде достатньо для всіх запланованих рейсів на зимний період, а до літа вона поповнить флот новим літаками. Частину куплять, а частину візьмуть у лізинг у компаній, які не є резидентами ЄС.

Нагадаємо, що 2 грудня США та ЄС синхронно запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. До американського списку потрапили 20 осіб, 12 компаній та організацій і три літаки. Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 компаній та 17 білоруських громадян. Серед них - "Белавіа" та кілька великих підприємств Білорусі: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта".

Санкції проти Білорусі пов'язані зі створенням нею міграційної кризи на кордоні з ЄС.