В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів

Нове родовище з перспективними ресурсами до 5 млрд кубометрів газу відкрили у Харківській області.

Як повідомляє пресслужба "Укргазвидобування", пошукова свердловина, що відкрила родовище Моспанівське, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.

"За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд. куб. м газу", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища. Це також підтверджує розташоване поблизу Волохівське родовище, яке вже розробляє компанія.

Свердловину, яка має вертикальний профіль та глибину 4150 м, впродовж чотирьох місяців (червень-жовтень 2021 року) облаштовувала бурова бригада "Укрбургазу" – внутрішнього бурового підрядника, із залученням модернізованого бурового верстату вантажопідйомністю 320 т. Наразі тривають випробування і дослідження.

Раніше компанія "Укргазвидобування" визначила 10 площ, які мають найбільші перспективи для нарощення запасів українського газу. Для них розроблено прискорену програму геологорозвідки на найближчі три роки.

Крім того, "Укргазвидобування" інвестує у розвиток свого ресурсного портфелю. Наприкінці жовтня 2021 року компанія на електронному аукціоні придбала Південно-Русанівську площу.

За даними медійної агенції "Про газ країни", найбільші родовища газу в Україні розташовані у Харківській та Полтавській областях: Шебелинське, Західнохрестищенське та Єфремівське. Їхні сумарні запаси перевищують 970 млрд кубометрів газу. Ще 1/6 частини видобутку природного газу України зосереджено в Прикарпатті у родовищах Івано-Франківської області.

Оскільки п’ять найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснажені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

Як повідомляли, у 2020 році компанія "Укргазвидобування", яка належить "Нафтогазу", скоротила валовий видобуток газу на 5%, до 14,2 млрд куб. м, в тому числі товарного газу - на 1,3%, до 13,4 млрд куб. м. У 2021 році видобування продовжує падати – майже на 5%.

З огляду на це "Нафтогаз" поставив мету за десять років збільшити видобування газу до 24 млрд куб. м. Компанія розглядає проєкти як на суші, так і на шельфі.