Україна за 11 місяців наростила експорт металобрухту у грошовому вираженні у 25 разів

Українські підприємства у січні-листопаді поточного року збільшили експорт брухту чорних металів, за оперативними даними, у 24,8 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до $211,92 млн. з $8,55 млн. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з попередньою узагальненою статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ГТС) у четвер, у грошовому вираженні експорт металобрухту у листопаді-2021 становив $16,17 млн, тоді як у листопаді-2020 – $352,34 тис.

У січні-листопаді поточного року країна наростила імпорт металобрухту в грошах на 88% - до $40,91 млн, у листопаді було ввезено брухту на $3,47 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2020 році скоротила експорт металобрухту на 15,1% порівняно з попереднім роком – до 35,824 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт знизився на 19,4% – до $9,491 млн. Водночас у 2020 році країна скоротила імпорт металобрухту у натуральному вираженні на 47,1% – до 26,431 тис. тонн. У грошах цей показник знизився на 24% - до $26,033 млн.

Як повідомлялося, бурхливе зростання експорту брухту стало причиною звернення "Укрметалургпрому", "Укртрубопрому" та Федерації роботодавців України (ФРУ) до вищого керівництва країни запровадити заборону на експорт брухту чорних металів до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних метпідприємств. Враховуючи звернення, Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови Кабінету міністрів про тимчасову – до кінця 2022 року – заборону експорту металобрухту з країни. Також Мінекономіки розробило і направило до Кабміну законопроєкт про підвищення вивізного мита на брухт чорних металів з чинного нині EUR58/тонна до EUR200/тонна.